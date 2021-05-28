İbo Show'da bu hafta kimler var? 29 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları..

İbo Show'da bu hafta kimler var? 29 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları..

Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Peki, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İbo Show'da bu hafta kimler var?

İbo Show, 9 yıl aradan sonra İbrahim Tatlıses'in sunumuyla seyircilerin karşına çıkıyor.

Cumartesi akşamını şenlendirecek yeni bölümde, birbirinden ünlü konuklar yer alacak. Seyirciler, bu hafta İbo Show'da kimler var? sorusunu araştırıyor.

Her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarı esen İbo Show'a bu hafta kimler konuk oluyor, işte detaylar..

29 MAYIS İBO SHOW KONUKLARI

Her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor.

İbo Show’ bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural’ı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.