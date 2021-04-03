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- İbo Show'da bu hafta kimler var? 3 Nisan İbo Show yeni bölüm konukları kimler?
İbo Show'da bu hafta kimler var? 3 Nisan İbo Show yeni bölüm konukları kimler?
Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İbrahim Tatlıses, cumartesi akşamları seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Peki bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show yeni bölüm konukları kimler?
- Haber Merkezi
- 03.04.2021 - 09:00
İbrahim Tatlıses, İbo Show'da nostalji rüzgarları estiriyor.
Sanat dünyasından birbirinden değerli isimleri konuk olduğu İbo Show'da bu hafta kimler var? sorusu izleyicilerine gündeminde yer alıyor.
3 Nisan Cumartesi akşamı 20. bölümü yayınlanacak olan İbo Show'un yeni bölüm konukları açıklandı. İşte İbo Show'a konuk olacak olan isimler..
3 NİSAN İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
Yıllar sonra ekranlara geri dönen İbo Show, her hafta sonu izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. ‘İbo Show’, cumartesi günleri özel bölümlerle seyirci karşısına çıkıyor.
İbo Show'un bu haftaki konukları Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray olacak.