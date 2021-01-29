Haberler

Medya Haberleri

İbo Show'da bu hafta kimler var? 30 Ocak İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

İbo Show'da bu hafta kimler var? 30 Ocak İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

Her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarı esen İbo Show'a bu hafta kimler konuk olacak merak ediliyor. Televizyon dünyasının ünlü isimlerinin konuk olduğu İbo Show'da 30 Ocak konukları kimler?