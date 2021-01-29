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- İbo Show'da bu hafta kimler var? 30 Ocak İbo Show yeni bölüm konukları kimler?
İbo Show'da bu hafta kimler var? 30 Ocak İbo Show yeni bölüm konukları kimler?
- Haber Merkezi
- 29.01.2021 - 12:56
- Güncelleme : 29.01.2021 - 12:59
İbrahim Tatlıses'in uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan programı İbo Show'un konukları merak konusu oldu.
9 yıl sonra stüdyosunda yeniden konuklarını misafir eden İbrahim Tatlıses, her hafta ünlü isimlerle seyircileri buluşturuyor.
İbo Show izleyicileri cumartesi akşamı ekranlara gelen programın yeni bölüm konuklarını araştırmaya başladı.
Peki İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 30 Ocak İbo Show konukları..
İBO SHOW'DA BU HAFTA KİMLER VAR?
9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, cumartesi günü Star TV’de yayınlanacak.
Programın bu haftaki bölümünde Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve oryantal Didem konuk oluyor.
ORYANTAL DİDEM RÜZGARI...
İbo Show 30 Ocak cumartesi akşamı 12. bölümüyle ekranlara gelecek.
Ünlü oryantal Didem Kınalı, İbo Show'un 9 yıl önce yayınlanan bölümlerine her hafta konuk olmuş ve danslarıyla izleyicinin beğenisini toplamıştı.
Muazzez Ersoy güçlü sesiyle dikkat çekerken, Bülent Serttaş da Tatlıses'le birlikte şarkıları seslendirecek.