İbo Show'da bu hafta kimler var? 9 Ocak İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

İbo Show'da bu hafta kimler var? 9 Ocak İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

İbrahim Tatlıses'in İbo Show programı yeni bölümüyle cumartesi akşamları ekrana geliyor. İlgiyle izlenen İbo Show yeni bölümünde kahkaha tufanları esiyor. İşte 9 Ocak İbo Show konukları..

Dokuzuncu bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show, cumartesi akşamları saat 20.00'da Star TV'de yayınlanıyor.

Yıllar sonra tekrar başlayan program büyük ilgi görmeye devam ederken, yeni bölüm konukları da merak konusu oluyor.

Her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarı esen İbo Show'a bu hafta kimler konuk oluyor, işte detaylar..

9 OCAK İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz’ü konuk oluyor.

İbrahim Tatlıses'in her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırladığı programda, kahkaha ve eğlence dolu bir gece yaşanacak.

Programın konukları arasında yer alan Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur (MFÖ), sevilen şarkılarıyla izleyicilere müzik ziyafeti yaşatacak.

MFÖ’nün şarkılarına eşlik eden Zafer Algöz ve Cem Yılmaz, esprileri ve anılarıyla geceye damga vuracak.