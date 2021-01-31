İbo Show’da oryantal Didem’i izlemeyen Bülent Serttaş ile ilgili güldüren paylaşımlar

İbo Show’da oryantal Didem’i izlemeyen Bülent Serttaş ile ilgili güldüren paylaşımlar

Oryantal Didem’in sahnede olduğu sırada kafasını çevirip bakmayan Bülent Serttaş sosyal medyayı salladı. Serttaş için birbirinden ilginç ve güldüren paylaşımlar yapıldı.

Türkücü Bülent Serttaş, dün akşam Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show’a konuk oldu.

Eğlencenin doruğa çıktığı programda, Türkiye’nin gündemine oturan anlar da yaşandı.

Programın sunucusu İbrahim Tatlıses hem konuklarına hem de izleyicilere bir sürpriz yaparak, daha önce defalarca birlikte çalıştığı oryantal Didem’i sahneye aldı.

Kıvrak figürlerini sergileyen Didem’i izlemeyen sadece bir kişi vardı… O da Bülent Serttaş.

İbo Show’da Oryantal Didem’in dansı sırasında Bülent Serttaş duvarları izledi İZLE

İZLEYİCİLERDEN GÜLDÜREN PAYLAŞIMLAR

Türkücü, Didem dans ederken bir an olsun kafasını çevirip de bakmadı, duvarları izledi.

Serttaş’ın bu hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Twitter’da Bülent Serttaş için birbirinden ilginç ve güldüren paylaşımlar yapıldı.