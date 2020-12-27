Star TV'de yayınlanan İbo Show'a konuk olan Saba Tümer, İbrahim Tatlıses'e pasta getirdi, kahkahalarıyla stüdyoyu inletti.

Star TV'de yayınalanan İbo Show'un bu haftaki konukları sunucu Saba Tümer, sanatçı Linet, Coşkun Sabah ve komedyen Okan Bayülgen'di.

Saba Tümer'in kahkahaları, Okan Bayülgen'in ince esprili sözleri ve Linet ile Coşkun Sabah'ın birbirinden güzel şarkılarıyla renklenen programda, Saba Tümer'in getirdiği pastaya gözü takılan İbrahim Tatlıses, Tümer'e "Bir kahkaha at" deyince, "Şimdi bir anda nasıl kahkaha atayım" dedi.

SONUNDA KAHKAHAYI PATLATTI

Tatlıses "Kime bakıyorsun sen" diye sorunca, Saba Tümer verdiği cevapla kendisi ve stüdyoyu kahkahaya boğdu:

"Küçük İbo'ya bakıyorum, sizin pastaya.."

İbo Show'da Saba Tümer'in 'Küçük İbo' lafı stüdyoyu kahkahaya boğdu-Video