İbo Show'daki kostümü alüminyum folyoya benzetilmişti! Oryantal Didem'den olay itiraf

İbo Show yılbaşı programında giydiği kıyafetle gündem olan Didem Kınalı, neden böyle bir tercihte bulunduğunu açıkladı. Oryantal Didem, "Göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş" dedi.

Oryantal Didem Kınalı, 2022 yılına girdiğimiz gece ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show Yılbaşı özel programına çıktı.

Prgoramda, alışılagelmiş oryantal kostümü yerine uzun kollu ve boynundan ayaklarına kadar kapalı bir kıyafet tercih eden Oryantal Didem, o kıyafete rağmen yaptığı kıvrak dansla beğeni topladı.

Hem dansıyla hem de kumaşı ve rengiyle alüminyum folyoya benzetilen kostümüyle günlerce konuşulan Oryantal Didem, günler sonra çarpıcı bir itirafta bulundu.

"HABERLERİ GÖRÜNCE ÇOK GÜLDÜM"

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Didem, ''Kostümünün alüminyum folyoya benzetildiği yılbaşı akşamından bugüne nasılsın?'' sorusuna, ''İyiyim. Herkes kendince beni bir şeylere benzetmiş, kimi espri konusu yapmış, kimi kızmış, kimi gülmüş. Benim ne bunlardan ne de alüminyum folyoya benzetildiğimden haberim yoktu. Çünkü yılbaşı gecesi iki sahnem vardı Kıbrıs’ta ve çok yorucuydu. Haberleri sonradan görünce ben de şaşırdım, çok güldüm.'' yanıtını verdi.

"GÖBEK DELİĞİ VE GÖĞÜS ÇATALININ GÖRÜNMEMESİ GEREKİYORMUŞ"

Didem Kınalı "Neden böyle kapalı bir kıyafet tercih ettin? Ya da daha doğrusu bu senin tercihin miydi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

''Birebir bu kıyafet olsun demediler tabii… Kollarını açabilirsin, bisiklet yaka giyebilirsin, demişlerdi. Sadece göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş; onun dışında bir sorun yok dediler. Oryantal yaklaşık 15 yıldır televizyonlarda var olmadığından işimizi yapabilmek için biz de söylenenleri uyguluyoruz. Yoksa hiç işimi yapamam ki.''