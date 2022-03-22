İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 23 Mart İbo Show konukları

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarına gelen eğlence ve müzik programı İbo Show'un 36. bölüm konukları belli oldu. İşte 23 Mart 2022 Çarşamba İbo Show yeni bölüm konukları...

Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in üstlendiği Star TV'nin eğlence ve müzik programı İbo Show, yeni sezonuyla da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, 23 Mart 2022 Çarşamba akşamı 36. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yayınlandığı akşamı renklendiren ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran İbo Show'un yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Peki, izleyiciyi müziğe doyuran İbo Show'da bu hafta kimler var? İşte, 23 Mart 2022 Çarşamba İbo Show yeni bölüm konukları...

İBO SHOW'UN 36. BÖLÜM KONUKLARI BELLİ OLDU

Artık çarşamba günleri ekrana gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu.

23 Mart Çarşamba akşamı 36'ıncı bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan programa birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Ceylan, Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yağız ve Uğur Karakuş katılacak.

MAHMUT TUNCER'İ KİMSE DURDURAMIYOR

"Halayın kitabını yazdım" diyen sevilen sanatçı Mahmut Tuncer, kendi fotoğrafını bastırdığı halay mendiliyle programa konuk olarak keyifli anlar yaşatacak.

Söylediği türküler ve davul şovlarıyla unutulmaz bir geceye imza atacak Tuncer ile uzun zamandır dargın olduğu türkücü Yağız, İbo Show'da bir araya gelecek.

LATİF DOĞAN’DAN İBRAHİM TATLISES’İ AĞLATAN ŞİİR

Dillerden düşmeyen şarkıları ve sempatik sohbetiyle Latif Doğan da İbo Show'un konukları arasında yer alacak.

Latif Doğan, yıllar önce İbrahim Tatlıses için yazdığı şiirini ilk kez İbo Show'da okuyarak duygu dolu anlar yaşatacak.

CEYLAN'DAN BERGEN YORUMU

Son çıkış şarkısı Bergen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem" parçası olan Ceylan, yıllar önce Bergen ile aynı sahneyi paylaşmıştı.

Birçok sanatçı tarafından yorumlanan şarkı için "En güzel kim söylüyor" tartışmalarına Ceylan ne diyecek?