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    İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 27 Şubat İbo Show konukları

    İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarına gelen eğlence ve müzik programı İbo Show'un 33. bölüm konukları belli oldu. İşte 27 Şubat 2022 Pazar İbo Show yeni bölüm konukları...
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 13:43
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    İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 27 Şubat İbo Show konukları

    İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in sunumuyla Star TV ekranlarına gelen eğlence ve müzik programı İbo Show, yeni sezonunda da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

    Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, 27 Şubat 2022 Pazar akşamı 33. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Yayınlandığı akşamı renklendiren ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran İbo Show'un yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Peki, izleyiciyi müziğe doyuran İbo Show'da bu hafta kimler var? İşte, 27 Şubat 2022 Pazar İbo Show yeni bölüm konukları...

    İBO SHOW'UN 33. BÖLÜM KONUKLARI BELLİ OLDU

    İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. 27 Şubat Pazar akşamı 33'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan programa birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

    Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Songül Karlı, Cengiz İmren, Ümit Yaşar, Sinan Zorbey, Sakiler ve Ozan Akbaba katılacak.

    İbo Show un yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 27 Şubat İbo Show konukları #1


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