İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 6 Mart İbo Show konukları

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 6 Mart İbo Show konukları

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarına gelen eğlence ve müzik programı İbo Show'un 34. bölüm konukları belli oldu. İşte 6 Mart 2022 Pazar İbo Show yeni bölüm konukları...

İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in sunumuyla Star TV ekranlarına gelen eğlence ve müzik programı İbo Show, yeni sezonunda da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, 6 Mart 2022 Pazar akşamı 34. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yayınlandığı akşamı renklendiren ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran İbo Show'un yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Peki, izleyiciyi müziğe doyuran İbo Show'da bu hafta kimler var? İşte, 6 Mart 2022 Pazar İbo Show yeni bölüm konukları...

İBO SHOW'UN 34. BÖLÜM KONUKLARI BELLİ OLDU

İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. 6 Mart Pazar akşamı 34'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan programa birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Ömer Danış, Zeliha Kendirci ve Şahin Kendirci katılacak.