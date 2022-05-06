İbo'nun en miniği ama gözdesi! Elif Ada Tatlıses'i görenler şok üstüne şok oluyor...

İbo'nun en miniği ama gözdesi! Elif Ada Tatlıses'i görenler şok üstüne şok oluyor...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada, büyüdü. Elif Ada Tatlıses'in son halini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Türk müziğinin İmparator'u İbrahim Tatlıses, Asena ile ilişkisinin sona ermesinin ardından Ayşegül Yıldız ile evlendi.

2011 yılında evlenen çift 2013 yılında boşandı.

Belki de İbrahim Tatlıses'in eşlerinden en az duyulanı Ayşegül Yıldız oldu.

Elif Ada adında bir kız çocukları dünyaya gelen Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses çifti, kızları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Yıldız, sosyal medya hesabından kızı Elif Ada ile pozlarını sık sık paylaşıyor.

İbrahim Tatlıses'in sevenleri, çocukları hakkındaki bilgileri ve detayları merak ediyor.

Toplam 4 evliliğinden 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in çocukları; İdo Tatlıses, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçükleri Elif Ada Tatlı'dır.

Minik Elif Ada, büyüdü

Annesi Ayşegül Yıldız'ın boyuna yaklaşan Elif Ada Tatlı, şimdilerde 10 yaşında...

Elif Ada, ablası Zübeyde Melek Tatlı'ya olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

İbrahim Tatlıses'in küçük kızının son halini merak edenler ise, sosyal medya paylaşımları ile adeta şoke oluyor.

İşte minik Elif Ada'nın şimdiki hali...