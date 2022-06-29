İbrahim Büyükak oğlunun doğum gününde havuç oldu! 'Babacığım sana ne oldu'

İbrahim Büyükak oğlunun doğum gününde havuç oldu! 'Babacığım sana ne oldu'

Mutlu evlilikleri olan İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen, oğulları Aslan'ın birinci yaşını kutladı. İşte Aslan'ın ilk doğum gününden kareler...

BKM Mutfak imzalı, 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar, bir dönemin en sevilen programıydı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla şöhrete kavuşan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında dünyaevine girdi.

İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen'in bu evliliğinden Aslan adında çocukları oldu.

Ünlü oyuncu, haziran ayında doğan oğlu Aslan Oktay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Dün ise ünlü çift, oğlu Aslan Oktay'ın birinci yaşını kutladı. İbrahim Büyükak ve oğlunun giydiği kostüm ise görenlerin yüzünü gülümsetti.

Ünlü oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı o kareler...