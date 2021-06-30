İbrahim Büyükak ve Nurdan Beşen'in mutlu günü! Doğum sonrası ilk kareler..

İlk kez bebek heyecanı yaşayan Büyükak ailesi, ilk pozlarını verdi. Beğeni yağmuruna tutulan paylaşımın ardından İbrahim Büyükak ve eşine dair bilgiler merak konusu oldu. Peki İbrahim Büyükak kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanındıktan sonra Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile yaptığı programlar sayesinde ününü artıran İbrahim Büyükak, lise aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında evlendi.

Mutlu bir evliliği olan çift, anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor. Büyükak çiftinin Aslan adını verdikleri oğulları dün dünyaya geldi.

İlk kareleri sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Büyükak, "Oğlumuz 'Aslan Oktay' dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin, annesinin sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz." dedi.

Bunun üzerine İbrahim Büyükak'ın hayatı ve kariyerindeki başarılar araştırılmaya başlandı. Peki, İbrahim Büyükak kimdir? Hangi yapımlarda yer aldı? Eşi Nurdan Beşen kimdir? Ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar..

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

Başarılı oyuncu İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Büyükak, 2008'de Kanal D'de yayınlanmaya başlayan BKM Mutfak'taki Çok Güzel Hareketler Bunlar programında skeçleri yazıp, oynadı.

Mayıs 2013'te Star TV'de 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece programı yaptı. Acun Ilıcalı'nın programı satın alması üzerine program 5 Ekim 2013'te TV8 kanalında 3 Adam adıyla devam etti. TV8'de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterini canlandıran oyuncu, 2017'de 3 Adam'ın sona ermesi ile kendi başına projeler üretmeye başladı.

Bu projeler ise şu şekilde;

Küçük Esnaf,

Yol Arkadaşım,

Yol Arkadaşım 2

Bayi Toplantısı

Bazı Olaylar

NURDAN BEŞEN KİMDİR?

1983 yılında Bursa'da doğan Beşen, ilköğretim ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. 2008 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Haliç Üniversitesi Genel Psikoloji Yüksek Lisansına katılarak, 2011 yılında buradan mezun oldu.

Beşen psikoloji alanında ihtisas yaptı ve yüksek lisansını yine bu alanda yaptıktan sonra çocuk, ergen ve yetişkin terapisi üzerine eğitimler aldı.

Aldığı eğiitmler ise şu şekilde;