İbrahim Çelikkol alevlerin içinde! Yangın bölgesine gitti..

Türkiye son zamanlarda çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Yangınlarla mücadeleye destek veren isimlerden birisi ise İbrahim Çelikkol oldu. Oyuncu yangını durdurmak için hortumla alevlerin içine girdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde orman yangınları çıktı. Orman yangınlarını söndürmek için devletin tüm kademesi ve halk çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge halkı dışında, bazı ünlü isimler ise yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye gitti.

Bu isimlerden birisi ise son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol oldu.

Çelikkol, Milas'ta devam eden yangını söndürmek için ekiplere destek verdi.

İBRAHİM ÇELİKKOL ALEVLERLE MÜCADELE ETTİ

Milas'ta ormanlık alandaki yangın tehdit edici boyutlara ulaşıyor. Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale edenler arasında, ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol bulunuyor.

Hortumu sırtına alan Çelikkol'un boyunu aşan alevlerle mücadele ettiği o anlar görüntülendi.

İbrahim Çelikkol, yangın bölgesine gitti VİDEO



"İBRAHİM GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR.."

Şarkıcı Mustafa Sandal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Muğla Milas'taki orman yangınından kendisine ulaşan görüntüleri paylaştı.

Sandal paylaşımında "Göcek'teyim ve yollar kapalı, olay yerine ulaşma şansım yok. Canım kardeşlerim Onur Yılmaz ve İbrahim Çelikkol Marmaris'te yangın yerinde gönüllü olarak çalışıyor.

Bana gönderdikleri videoları ve mesajları aynen sizlerle paylaşıyorum. Yangın, termik santrale yaklaşmış ve durumun ciddi olduğunu belirtiyorlar.

Göz göre göre buna izin vermemeliyiz. Yetkililerden acil olarak olaya el koymalarını rica ediyorum." dedi.