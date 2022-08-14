İbrahim Çelikkol'u görenler tanıyamadı! 'Karizma olmuş'

Dizi sektörünün beğenilen isimlerinden İbrahim Çelikkol, yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte, yakışıklı oyuncunun son hali...

Netflix'in 'Kuş Uçuşu' isimli dizisinde oyuncu Birce Akalay ile öpüşme sahneleri olay olan İbrahim Çelikkol, uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Dizinin günlerce konuşulmasından sonra tatile de birlikte çıkan iki arkadaş hakkında aşk iddiaları da ortaya atılmıştı.

Uzun yıllardır dost olan ikiliden İbrahim Çelikkol, son günlerde ise yeni imajıyla gündeme geldi.

40 yaşındaki yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı.

"Karizma olmuş"

Saç ve sakalını uzatan Çelikkol'un tarzına takipçilerinden "Karizma olmuş", "Her halin güzel" gibi yorum geldi.