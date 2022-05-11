İbrahim Çelikkol'un 5 yıllık eşi, Fahriye Evcen'in ikizi Mihre Çelikkol'a bakın! Güzelliğiyle parmak ısırtıyor

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol, Fahriye Evcen'e benzerliğiyle dikkati çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Mihre Çelikkol, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor.

Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, İffet, Merhamet gibi iddialı projelerde boy gösteren İbrahim Çelikkol, başarılı oyunculuğuyla da kendine hayran bırakıyor.

Son olarak başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Mehdi rolüyle adından söz ettiren Çelikkol, şimdilerde ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alıyor.

Başrolünü Hilal Altınbilek ve Furkan Palalı ile paylaştığı dizide Hakan Gümüşoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan Çelikkol, şu sıralar özel hayatında birtakım sorunlar yaşıyor.

Tek celsede boşandılar

38 yaşındaki İbrahim Çelikkol, 2017 yılında sade bir törenle mimar Mihre Mutlu ile dünya evine girmişti.

Knidos Deveboynu Feneri'nde mutluluğa 'evet' diyen İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol çiftin bu evliliklerinden Ali adında bir oğulları oldu.

Ancak bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan çift, anlaşamadı ve boşanma kararı aldı.

Bir yıldır ayrı oldukları öğrenilen çiftin 5 yıllık evlilikleri, bugün görülen dava ile tek celsede bitti.

Güzelliğiyle büyülüyor

İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Instagram'da birbirinden güzel karelerini takipçileriyle paylaşan Mühre Mutlu, güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

Burak Özçivit'in eşi ünlü oyuncu Fahriye Evcen'e olan benzerliğiyle dikkati çeken Mihre, paylaşımlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.