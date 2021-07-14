TRT Genel Müdürlüğü görevi sona eren İbrahim Eren, tüm çalışanlara teşekkür etti, yeni yönetime başarılar diledi.

TRT'de yapılan yönetim değişikliğinin ardından Genel Müdürlük görevi son bulan İbrahim Eren, ilk açıklamasını Twitter hesabı üzerinden yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteği için şükranlarını sunan İbrahim Eren, çalışma arkadaşlarına teşekkür edip yeni yönetime başarılar diledi.

4 YILLIK GÖREV SONA ERDİ

İbrahim Eren, şunları söyledi:

"10 Temmuz 2017 tarihinde 4 yıllığına atandığım TRT YK Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Desteklerini her daim hissettiğim Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’a şükranlarımı sunuyorum. Başarılarımıza katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Ahmet Albayrak’ı ve Genel Müdür olarak atanan Mehmet Zahid Sobacı’yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

Güzel günlerimiz de oldu, üzüldüğümüz günler de... Hayallerimize ortak olan, gece-gündüz demeden fedakârca çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, hoşça kalın."





İbrahim Eren, TRT'ye veda etti ViDEO

