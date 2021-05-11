İbrahim Erkal kimdir? Usta sanatçı İbrahim Erkal'ın hayatı ve albümleri..

Şarkıcı ve oyuncu İbrahim Erkal, dördüncü ölüm yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından anılıyor. Vatandaşlar, 'İbrahim Erkal kimdir, neden öldü?' sorularına yanıt arıyor. İşte biyografisi..

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, vefatının dördüncü yılında ailesi ve sevdikleri tarafından anılıyor.

Filiz Erkal eşine olan özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Erzurum'da dünyaya gelen şarkıcı, kariyerine ilk olarak 1984 yılında İbrahim Güzelses adı ile çıkardığı Erzurum Türküleri albümü ile başladı. Ardından 1994 yılında kendi adı ile çıkardığı albüm ile adından söz ettirdi.

Peki İbrahim Erkal kimdir? Usta oyuncu İbrahim Erkal kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte detaylar...

İBRAHİM ERKAL NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybeden Erkal, yere kafasını vurarak beyin kanaması geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Erkal, yoğun bakıma alındı. 9 Mayıs'ta beyin ölümünün gerçekleştiği, yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonlarının devam ettirildiği bildirildi.

11 Mayıs 2017 tarihinde tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 50 yaşında hayatını kaybetti. 13 Mayıs 2017 tarihinde Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

10 Ekim 1966 yılında Erzurum Narman'da dünyaya gelen Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, altı kardeşin en büyüğüdür. İlkokul ve lise öğrenimini doğup büyüdüğü ilçede tamamlamıştır.

Müziğe kendi kendine ilkokul yıllarında bağlama, mandolin ve flüt gibi müzik enstrümanları çalarak başlamış ve lise öğretimini bitirdikten sonra Musa Eroğlu Müzik Eğitim Merkezi binasında solfej ve nota dersleri almaya başlamıştır.

Geceleri ise Ankara'nın çeşitli yerlerinde sahne alan Erkal, 1987 yılında askere gitmiş ve 1988 yılında askerliğini İstanbul Kalender Ordu Evinde solist olarak bitirmiştir.

Askerliğini bitirdikten sonra Erzurum'a dönen Erkal, 1989 yılında tekrar İstanbul'a dönmeye karar vermiştir. İstanbul'da garsonluk yapmaya başlamış ve garsonluk yaparken bir yandan da Telden Dile Müzik Merkezinde eğitimine devam etmiştir.

1991 yılında piyanist ve udi olarak sahneye çıkmaya başlamış ve bir süre bu şekilde sahne almaya devam etmiştir. 1992 yılında ise Tekirdağ'ın Kumbağ ilçesinde aynı şekilde bir yıl çalışmıştır.

1984 yılında İbrahim Güzelses adıyla "Sarhoş Baki (Erzurum Türküleri)" adlı ilk albümünü çıkarmış ancak sesini duyuramamıştır. Aynı yıl kendi adıyla çıkarmaya karar verdiği albümünün parçalarını yazmaya başlamıştır.

1992 yılının sonunda albümün şarkılarını tamamlamış ve İstanbul'a dönüp Telden Dile Müzik Merkezinde öğretmen arkadaşları ile birlikte ilk albümünü yapıştır. Elindeki hazır albümü ile birlikte plakçılar çarşısına gitmiş ve 1993 yılında eserlerini birçok plakçıya dinletmesine rağmen hiçbir olumlu sonuç alamamıştır.

Uğraşları sonucunda kimseden ses çıkmayınca vazgeçip Erzurum'a dönme kararı almış ve Erzurum'a dönmek üzereyken rastlantı sonucu İskender Ulus'la tanışmıştır. Bu tanışmanın ardından 1994 yılının ilk ayında Ulus Müzik etiketiyle tamamladığı Tutku albümünü çıkaran Erkal, aynı yıl Galatasaray için Ölümüne Cim Bom adlı sekiz parçadan oluşan bir albüm yapmıştır. Bu albümle sesini duyurmayı başarmış ve müziğiyle insanların ilgi odağı olmuştur.

İbrahim Erkal adıyla çıkardığı ilk albümünden sonra solist olarak çalıştığı restorandaki işini bırakıp, yeni albüm ve yeni bestelerine konsantre olmak üzere kolları sıvamış ve 8 Mart 1995 tarihinde Sıra Bende/Aklımdasın adlı ikinci albümünü çıkarmıştır.

Albümdeki hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettirmiş ve 8 Temmuz 1996 tarihinde üçüncü ve en iyi albümü olarak kabul edilen ''Gönlünüze Talibim'' piyasaya çıkmıştır. Albümdeki şarkıların hepsi hit olmuş ve yayımlanan ilk şakı "Unutmayacağım" herkes tarafından çok beğenilmiştir.

Ardından, "Canısı" adlı parça yayımlanmış ve şarkı tüm ülkede bir anda dilden dile dolanır omuştur. Albümden son olarak "Erzurum'a Gel" adlı parça yayımlanmıştır.

Albümün büyük başarısından sonra, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde dört dalda aday gösterilmiş ve ikisini kazanarak geceden iki ödülle birden ayrılan Erkal, 1997 yılında ''Canısı'' adlı TV filminin başrolünde Emine Ün ile birlikte oynamıştır.

Film yayımlandığı gün çok reyting alınca dizi olarak yayımlanma kararı alınmış ve aynı yıl ''Canısı'' adıyla Star TV'de yayımlanmaya başlanmıştır. Daha sonra dizi Show TV'ye geçmiş ve 1998 yılında ekranlara veda etmiştir.

1998 yılında dördüncü albümü ''Sırılsıklam'' çıkmş ve albümden ilk olarak "Güllere de Küstüm" adlı şarkı, yayımlanan ilk parça olmuştur. Ardından diğer hit şarkısı "Gavurun Kızı" parçası yayımlanmıştır. Oldukça beğenilen albüm iyi bir satış grafiği çizmiştir. Albümden son olarak en fazla ses getiren parçalarından birisi olan "Sen Aldırma" adlı parçayı yayımlamıştır. Albümün adını taşıyan parçanın Eylül 1998 tarihinde dizisi yayımlanmaya başlanmıştır.

5 Ocak 2000 tarihinde beşinci albümü De Get Yalan Dünya'yı çıkarmış ve albümle aynı adı taşıyan "De Get Yalan Dünya" adlı parça döneme damgasını vurmuştur.

2001 yılında ''Su Gibi'' albümünü çıkarmış ve albümdeki "Aşkından Yanayım Mı (Gönül)" parçası döneme damgasını vurmuştur. Radyolarda ve televizyonlarda sıkça gösterilmiştir.

Ardından Aşkname, (2002), Gönül Limanı (2004), Yüreğinden Öpüyorum - Gülüm (2006), Aranağme (2008), Burnumda Tütüyorsun (2011) ve Nefes 1 (2015) albümlerini çıkarmıştır.

Zara, İzzet Yıldızhan, Vahdet Vural, Zeynep, Murat Yıldız, Kader, Hülya Avşar, Metin Şentürk, İbrahim Tatlıses, Ayhan Aşan, Yudum, Ümit Yılmaz, Burhan Çaçan, Gökhan Özen, Alişan, Ceylan, Erdinç Şahin, Ferman Toprak, Mine Koşan ve Soner Arıca gibi pek çok sanatçı eserlerini yorumlamıştır. Anonim olanlar hariç seslendirdiği tüm eserlerin söz ve müziği kendisine aittir.

Şubat 2017 tarihinde Ömrüm adındaki on üçüncü albümünü çıkarmış ve albümle aynı adı taşıyan "Ömrüm" adlı parça beğeni toplamayı başarmıştır.

Albüm çıktıktan iki ay sonra İbrahim Erkal, evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmiştir. 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 11 Mayıs 2017 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

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