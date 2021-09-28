Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Türkiye'ye Patriot vermediği için S-400 alındığını belirterek, geri alınan Patriot'ların ardından da terör örgütü YPG'ye silah verildiğini ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum Programı'na konuk oldu.

"PATRİOT'LARI ÇEKTİLER, KOBANİ'YE SİLAH İNDİRDİLER"

Türkiye'nin Suriye'den gelecek tehditlere karşı ABD ve Almanya'dan ödünç aldığı Patriot füze savunma sistemlerinin tesadüfen geri alınmadığına dikkat çeken İbrahim Kalın, şu açıklamalarda bulundu:

"Ben bizzat şahidim, Cumhurbaşkanımız, 8 sene boyunca savunma sanayii konseyinde Amerikalılarla o kadar mesai harcadı ki..

Türkiye gibi bir ülkenin hava savunma sisteminin olmaması düşünülebilir mi? Karadan havaya bir savunma sistemimiz yok. ABD, Almanya ve İspanya gibi ülkelerden Patriot ödünç alıyorduk.

2015'te ABD'den haber geldi: Biz Suriye sınırından 2 bataryayı çekeceğiz.. Bakımı yapılacak dendi. Yerine yenisi gelmedi. Birkaç ay sonra Almanlar da çekti. Tesadüf değil. O hadiselerden 2 ay sonra Kobani operasyonu yapıldı, Kobani'ye silah indirildi."

İbrahim Kalın'dan S-400 açıklaması-Video