İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener siyah taytıyla amuda kalktı, ortalık yıkıldı! 'Kim der 44 yaşında'

İki çocuk annesi eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Amuda kalktığı anları takipçileriyle paylaşan Şener, fit haliyle beğeni topladı.

Eski manken Demet Şener, 2005 yılında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile nikah masasına oturmuştu.

Bu evliliklerinden İrem ve Ömer adında iki çocukları olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay çifti, uzun süren evliliklerini 2018 yılında noktalamıştı.

İkilinin boşanması oldukça olaylı olmuş ve İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'i aldattığı iddia edilmişti.

İki çocuk annesi Demet Şener, 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile dünya evine girdi.

Ancak Şener'in bu evliliği uzun sürmedi ve ikili, geçtiğimiz yılın mart ayında boşandı.

Şimdilerde lojistik işiyle uğraşan Tolga Arman ile aşk yaşayan Şener, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Eski manken, romantik paylaşımlarının yanı sıra spor salonundan paylaştığı video ve fotoğraflarla da dikkati çekiyor.

AMUDA KALKTI

Instagram'da yaklaşık 800 bin takipçisi olan Demet Şener, çok konuşulan spor paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şener, amuda kalktığı anları Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaştı.

Düzgün fiziğini hiç aksatmadığı spora borçlu olan eski manken, genç kızları kıskandıran fit haliyle beğeni topladı.

Eski mankenin paylaşımını gören sosyal medya kullanıcılaru, "Kim der 44 yaşında'' demeden edemedi.