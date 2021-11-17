İbrahim Selim'in falına bakan Elçin Sangu kırdı geçirdi: Canım sen çok dolmuşsun!

İbrahim Selim'in falına bakan Elçin Sangu kırdı geçirdi: Canım sen çok dolmuşsun!

İbrahim Selim'in programına katılan ve seyircileri gülme krizine sokan Elçin Sangu, yayın sırasında fal baktı. Ön sezgilerinin güçlü olduğunu söyleyen Sangu'nun keyifli halleri ise dikkati çekti.

Yalancılar ve Mumları dizisinin final yapmasının ardından ekrana ara veren Elçin Sangu, sarı saçlarına veda etti.

Sarı saçlarını değiştiren ve hayranlarının isteği üzerine yeniden kızıla dönen Sangu, İbrahim Selim'in programına katıldı.

İbrahim Selim ile Bu Gece #88'e katılan Sangu, güzelliği ve giyim tarzı ile sevenlerinden tam not aldı.

Eğlenceli ve esprili anlarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, hayatına ve başından geçen olaylara dair açıklamalar yaptı.

Her açıklamasında stüdyoda bulunan konukları güldürmeyi başaran Sangu, İbrahim Selim'e fal baktı.

Sangu'nun İbrahim Selim'e fal baktığı anlar ve söyledikleri herkesi hem şaşırttı hem de oldukça eğlendirdi.

ELÇİN SANGU'DAN İBRAHİM SELİM'E FAL

İbrahim Selim, "6. hissin, az önce sen söyledin epey kuvvetliymiş. Peki, bu 6. hissini fal bakarken kullanıyor musun?" dedi. Selim'e cevap veren Elçin Sangu, "Eskiden yapıyordum. Ama benim daha çok rüyalarla gelişiyor." dedi.

Bunun üzerine İbrahim Selim yanında getirdiği fincanı Sangu'ya uzattı ve kahve falına bakmasına rica etti.

Fincanı gören Elçin Sangu önce şaşırdı ardından fala bakmaya başladı. Fala bakan Sangu şu ifadeleri kullandı;

"Canım sen çok dolmuşsun bir şeye. Böyle olmaz, kısmet öyle taşmaz. Çevirememişsin. Öncelikli olarak onu bir söyleyeyim.





"YANINDAKİLER SAHTE"

Canın sıkılmış, net. Orada bir sıkıntı var. İçin hiç ferah değil. Burada insanlara gülüyorsun, oynuyorsun. Bir palyaço gibi...

İnsanları eğlendirip, ağlıyorsun. Hep insanlarla karşılıklı konuşmaların var. Bir kalabalık, bir güruh. İçin sıkkın, yanındakiler sahte. Arkadaşlarını değiştir.