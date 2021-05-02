İbrahim Tatlıses evlendi mi, kiminle evlendi? İbo Show'da açıkladı

9 yıl sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, 5. kez nikah masasına oturduğunu açıkladı. Program sonrası, İbrahim Tatlıses evlendi mi? sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı.

9 yıl aradan sonra İbo Show pgoramıyla ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, dün akşamki programında Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar'ı konuk etti.

İbrahim Tatlıses, konuklardan Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın." demesi üzerine bir itirafta bulundu. Bunun üzerine İbrahim Tatlıses evlendi mi, kiminle evlendi? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikte olduğu biliniyordu.

Peki, İbrahim Tatlıses evlendi mi? İbrahim Tatlıses'in eşi kimdir? İşte detaylar...

İBRAHİM TATLISES EVLENDİ Mİ, EŞİ KİM?

Konuklardan Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bir itirafta bulundu.

Bugüne kadar yaptığı evliliklerden bahsederek beşinci evliliğini de yaptığını duyuran İbrahim Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim." açıklamalarıyla geceye damga vurdu.

69 yaşındaki ünlü sanatçının, tek taş pırlanta yüzükle yaptığı evlilik teklifinin ardından, aile içinde kıyılan bir nikahla dünyaevine girdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, adının Gülçin Karakaya ile aşk dedikodularına karışmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

"Kimdir Gülçin?" başlıklı bir açıklamada bulunan Tatlıses, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil. Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?"

Öte yandan usta sanatçının, sevgilisi Karakaya'yı, eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırdığı ortaya çıkmıştı.

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

7 çocuk ve 9 torun sahibi İbrahim Tatlıses, aradığı aşkı 26 yaşındaki Gülçin Karakaya'da buldu. Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya'yı, eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırdığı öğrenildi.

Gülçin Karakaya hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.