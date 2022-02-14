İbrahim Tatlıses ile Necati Şaşmaz düet yaptı

İbrahim Tatlıses ile Necati Şaşmaz düet yaptı

Necati Şaşmaz, katıldığı İbo Show'da imparator İbrahim Tatlıses ile birlikte "Dağlar dağımdır benim" türküsünü seslendirdi.

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu efsane şov programı İbo Show'un yeni sezon ilk bölümü yayınlandı.

Böbrek rahatsızlığını atlatan Hakan Taşıyan ile Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı olarak ünlenen Necati Şaşmaz yeni sezon ilk bölümde yer aldı.

Tatlıses'in konukları arasında komedyen Şafak Sezer, şarkıcı Melek Mosso ve oryantal Didem de vardı.

TATLISES İLE NECATİ ŞAŞMAZ TÜRKÜ SÖYLEDİ

Ünlü isimler en sevilen şarkılarının seslendirildiği programda, Necati Şaşmaz'ın İbrahim Tatlıses ile yaptığı düet geceye damga vurdu.

İkili, "Dağlar dağımdır benim" türküsünü seslendirdi.

Necati Şaşmaz ve İbrahim Tatlıses düet yaptı VİDEO