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    İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka birine dönüştü

    ''Oy Didem'' şarkısıyla şöhreti yakalayan Azerbaycanlı şarkıcı Günel Zeynalova, yıllar içindeki değişimiyle hayrete düşürüyor. Zeynalova'nın son halini görenler, onu tanımakta güçlük çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 18:07
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    İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka birine dönüştü

    Azeri kızı Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenmişti.

    Yine yönetmenliğini Tatlıses'in üstlendiği "Oy Didem" şarkısıyla hafızalara kazınan Günel Zeynalova, ilk klibinde kalın kaşları ve sevimliliğiyle dikkati çekmişti.

    Küçük yaşta başladığı sanat hayatına başarılı bir ses sanatçısı olarak devam eden Günel Zeynalova'nın eski halinden eser kalmadı. Zeynalova, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı.

    ESTETİKLE BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

    Azeri kızı Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonları sonucu bambaşka birine dönüştü. Günel Zeynalova'nın son hali halini görenler, onu tanımakta zorlandı.

    Sosyal medya hesabından paylaştığı kareleriyle beğeni toplayan Zeynalova, güzelliğiyle adeta baş döndürdü.

    Birçok kez estetik operasyon geçiren Günel Zeynalova, uğradığı değişim sonrası takipçileri tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı.

    Günel, "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini açıklamıştı.

    İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka birine dönüştü #1

    İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka birine dönüştü #2

    İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka birine dönüştü #3

    İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka birine dönüştü #4

    İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka birine dönüştü #5

    İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka birine dönüştü #6

    İbrahim Tatlıses keşfetmişti! Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka birine dönüştü #7


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