Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın eski sevgilisi tanıdık çıktı! Rol arkadaşlığından aşka...

Oyunculuk performansı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas'ın özel hayatı merak konusu oldu. Barlas'ın bir zamanlar aşk yaşadığı ismi duyanlar ise şaşıp kaldı.

İlk olarak Star TV'de yayınlanan ''Paramparça'' dizisinde hayat verdiği Öykü karakteriyle oyunculuğa adım atan Simay Barlas, şimdilerde Show TV'nin iddialı dizisi Aziz'de rol alıyor.

Simay barlas, Kadrosunda Damla Sönmez, Murat Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Suzan Kardeş gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde Efnan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başarılı oyunculuk performansıyle büyük beğeni toplayan ve duru güzelliğiyle de adından söz ettiren Barlas, son zamanların en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

İBRAHİM TATLISES ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Genç oyuncu, sade güzelliğiyle ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in de dikkatini çekmişti.

Tatlıses, ''Vay benim Aziz kardeşim bitirdin beni be bitirdin. Arkadaş bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan ricamdır. Aziz'de oynayan Efnan kızımı örnek alsınlar, oralarıyla buralarıyla oynamasınlar. Bakın yüzünde neredeyse makyaj bile yok. Tertemiz, duru bir yüze sahip. İnşallah Efnan kızım başkalarının lafına uymaz, estetik yaptırmaz. Böyle sade ve temiz kalır.'' diyerek Simay Barlas'a övgü dolu sözler sıralamıştı.

'ROL İCABI AŞK' GERÇEK OLDU

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

Barlas'ın, bir dönem aynı dizide rol aldığı eski sevgilisinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

5 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun, bir dönem Zalim İstanbul dizisinde rol icabı sevgili olduğu İdris Nebi Taşkan'la gerçek hayatta da sevgili olduğu ortaya çıktı.