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- İbrahim Tatlıses'e konuk olan isimler muhaliflerin hedefi oldu
İbrahim Tatlıses'e konuk olan isimler muhaliflerin hedefi oldu
- Haber Merkezi
- 16.01.2021 - 23:46
- Güncelleme : 16.01.2021 - 23:54
İbrahim Tatlıses, yıllar sonra İbo Show ile ekranlara döndü.
Star TV'de ekrana gelen programın yeni bölümüne Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Haluk Levent konuk oldu.
Eğlenceli anların yaşandığı program aleyhinde sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.
AK PARTİLİ DİYE SALDIRIYORLAR
Konukların hedef tahtasına yerleştirilmesinin nedeni ise, İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz yıllarda AK Parti'den milletvekili aday adayı olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi..
Sosyal medyada başlatılan linç kampanyasına Cumhuriyet gazetesi de desteğini gösterdi.
Gazete, İbrahim Tatlıses'e tepkilerin olduğunu duyurarak linç kampanyasının büyümesini tetikledi.
İBO'NUN SESİ AÇILIYOR
İbrahim Tatlıses ise her geçen programda daha da açılan sesiyle dinleyenleri mest etti.
Haluk Levent ve Sabahat Özkiraz da ortaya koyduğu başarılı performanslarıyla büyük keyif verdi.
İbrahim Tatlıses'e konuk olan isimler muhaliflerin hedefi oldu İZLE