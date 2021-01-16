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İbrahim Tatlıses'e konuk olan isimler muhaliflerin hedefi oldu

İbrahim Tatlıses'e konuk olan isimler muhaliflerin hedefi oldu

İbo Show'a konuk olan Sabahat Özkiraz, Hüseyin Turan ve Haluk Levet, muhalifler tarafından linç ediliyor.