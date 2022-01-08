İbrahim Tatlıses'in eski baldızını gören bakmaya doyamadı! Ayşegül Yıldız'ı solladı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, ablasıyla gündem oldu. Sosyal medya hesabından ablasına dair paylaşım yapan Yıldız'ın takipçileri, benzerlik karşısında şoka girdi.

2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses, kısa bir süre sonra boşanma kararı aldı.

İkilinin evliliğinden Elif Ada isminde bir kız çocuğu dünyaya gelirken, boşanan çift kızları için sık sık bir araya geliyor.

Boşandıktan sonra yeniden evlenmeyen İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, sosyal medya paylaşımlarına ise devam ediyor.

Yaşamını kızı ile beraber sürdüren ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ayşegül Yıldız, sosyal medya pozlarıyla beğeni alıyor.

Kızı ve kendiyle alakalı kareleri yayınlayan Yıldız, ablasının doğum günü için paylaşım yapınca takipçilerinin ilgisini çekti.

AYŞEGÜL YILDIZ'IN ABLASI BÜYÜLEDİ

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ayşegül Yıldız, ablası Hülya Yıldız'ın doğum günün Instagram'dan yaptığı paylaşımla kutladı.

Yıldız ve ablasının fotoğrafı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Ayşegül Yıldız'ın ablası Hülya Yıldız'ı gören sosyal medya kullanıcıları hayranlıklarını dile getirmeyi ise ihmal etmedi.

"ÖMRÜN YÜZÜN GİBİ GÜZEL OLSUN"

Yıldız paylaşımına, "Bir yaş daha ekledin hayatına. Yepyeni bir yıl daha. Dilerim bir öncekinden çok daha güzel, sağlık, huzur, mutluluk, aşk dolu bir yıl olsun senin için. Aklından ve o güzel kalbinden geçirdiğin tüm dileklerin gerçek olsun. İyi ki varsın.

Yüzün gibi güzel, mutlulukla dolu geçsin ömrün. Kahkahalarımıza nice kahkahalar, hayatımıza yine çok eğlendiğimiz nüce anılar daha eklensin bu yılda" notunu düştü.