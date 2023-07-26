İbrahim Tatlıses’in eski eşi güzelliğiyle yaktı kavurdu! "Kaybettiğin kadına dön bir bak istedim" Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, uzun süredir kızı Elif Ada ile gözlerden uzak bir hayat sürdürüyordu. Ünlü isim yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi büyülüyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in 2011 yılında nikah masasına oturduğu eski eşi Ayşegül Yıldız, son haliyle gündemde. 2013 yılında boşanan İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız’ın Elif Ada isminde bir kızları bulunuyor. İbrahim Tatlıses’in eşi olarak tanınan Ayşegül Yıldız bir süredir Bursa’da kızı Elif Ada ile birlikte gözlerden uzak yaşıyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Ayşegül Yıldız'ın yıllar içindeki değişimi ilgi gördü. Genç kızlara taş çıkarıyor Şimdilerde 42 yaşında basan Ayşegül Yıldız, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Hatta gittikçe gençleşiyor... Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran ünlü isim, 1 ay önce İstanbul'a geri döndüğünü açıklamıştı. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ayşegül Yıldız'ın pozları...