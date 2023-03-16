Yasemin Şefkatli göbeğine kadar inen derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Güzelliğin halis mi be?" İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli güzelliğiyle olay oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şefkatli, özel bir çekim için siyah elbisesiyle poz verdi. Güzel ismi görenler, övgü dolu yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Şefkatli, mimarlık bölümünden mezun oldu.

Sosyal medyada oldukça akfit olan Şefkatli, İdo Tatlıses ile adını duyurdu.

İbrahim Tatlıses'imn oğlu ile ilişki yaşamaya başlayan ve bir dönem ayrılan Şefkatli, geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi.

Görkemli bir düğünle dünyaevine giren ikili, sık sık sosyal medyadan aşka dair de paylaşımlar yapıyor.

Özellikle Yasemin Şefkatli sosyal medyayı aktif kullanarak ve buradan da reklama dayalı işler yapıyor.

Kendine ait bir markası da bulunan Yasemin Şefkatli, özel işler kapsamında çekimlerde yer alıyor.

Güzel ismin sosyal medya üzerindne paylaştığı pozlar ise beğeni rekoru kırıyor.

Siyah derin dekolteli elbisesi ile poz veren Şefkatli'ye hayranlarından beğeni yağdı.

Yasemin siyahı

Yasemin Şefkatli'nin kusursuz güzelliği ve makyajı olay oldu. Sarı saçları ve siyah elbisesi ile göz dolduran Şefkatli'ye bakan bir daha baktı.

Güzel ismin hayranları, "Su gibisin" demekten kendisini alamadı. Sosyal medyadan paylaşılan karelerde, Şefkatli'ye kullanılan makyaj malzemelerinin markası da soruldu.