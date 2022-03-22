İbrahim Tatlıses'in gelinine bakın hele! Yasemin Şefkatli dantelli büstiyeriyle olay oldu..'İdo delirecek'

İdo Tatlıses'in güzeller güzeli eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla akılları aldı. Kusursuz fiziğini konuşturan Şefkatli'ye çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, müzik piyasasına ve hayatımıza hızlı bir giriş yaptı.

Sonsuz Teşekkürler şarkısından sonra hızla yükselen Tatlıses'in tüm hayatı göz önüne getirilmeye başlandı.

Şimdilerde yaptığı birçok şarkıyla anılan İdo Tatlıses, geçtiğimiz yılın Ekim ayında uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile evlendi.

Bir dargın bir barışık olan ikili aşklarını evlilikle taçlandırırken, Yasemin Şefkatli ise sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmaya başladı.

Zaman zaman kendisini zaman zaman ise eşiyle olan karelerini paylaşan Şefkatli, reklam almayı ise ihmal etmiyor.

Güzelliği ile herkesin dilinde olan genç isim, son olartak siyah büstiyeri ile paylaştığı karelerle gündem oldu.

YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN ŞOV

Güzelliği ile herkesin dikkatini çeken Yasemin Şefkatli, kırmızı ruju ve siyah takımı ile görenleri büyüledi.

Sarı saçlarını açan ve dantelli büstiyerini gösteren Şefkatli için, "İdo kıskançlıktan delirecek" yorumları aldı.

Yasemin Şefkatli'nin güzelliğini ve kusursuz fiziğini konuşturduğu bu kareler, sadece yorum değil binlerce ise beğeni aldı.

İŞTE O KARELER