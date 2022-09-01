İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, aracının el frenini çekmeyi unuttuğu anların görüntüsünü paylaştı.

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ile yaşadığı aşk sayesinde tanınan bir isim oldu.

Lisans eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde tamamlayan Şefkatli, 7 Ekim 2021 yılında İdo Tatlıses ile evlendi.

Güzelliği ile herkesten övgüler alan Şefkatli, kısa süre içerisinde sosyal medyada fenomen haline geldi.

Yasemin Şefkatli, son olarak Instagram hesabından paylaştığı videoyla gündem oldu.

Kayınpederi İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kaza yapmış kazaya ilk müdahaleyi ise öndeki arabada olan oğlu ve kızları yapmıştı.

Ölümden dönen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli de bir kazanın eşiğinden döndü.

Bir anlık dalgınlığı sonucu felaketin eşiğinden dönen Şefkatli, köpeği Mila'nın kaçtığını görüp aracından indi.

Aracına koştu

Bu sırada el freni çekilmeyen otomobilin geri kaydığını fark eden Şefkatli, aracının peşinden koşmaya başladı.

Son anda araca atlamayı başaran Şefkatli, milyonluk aracını durdurmayı başardı.

Yaşadığı olayı sorunsuz bir şekilde atlatan Yasemin Şefkatli, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri Instagram sayfasından paylaştı.

İşte, kazanın eşiğinden dönülen anlar....

İbrahim Tatlıses'ten sonra gelini de...Yasemin Şefkatli'den olay hareket!