Sosyal medya paylaşımlarının yanında şarkılarıyla sık sık konuşulan genç şarkıcı Aleyna Tilki, konuşulmaya devam ediyor. Tilki, bu kez iç çamaşırlı pozuyla takipçilerden beğeni topladı.

22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmayı sürdürüyor. Son olarak İngilizce şarkısına çektiği klibiyle takipçilerden birçok olumlu ve olumsuz eleştiri alan Tilki, bu defa minili ve külotlu çoraplı paylaşımıyla olay oldu.

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

Konyalı bir babanın kızı olduğu bilinen ve Konya'da dünyaya gelen Aleyna Tilki, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla şöhret olmuştu. Ünlü isim 2016 senesinde Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" isimli parçasıyla akıllara yer etmişti.

2016 yılında Türkiye'de en çok izlenen video klibi haline gelen Cevapsız Çınlama şarkısının ardından "Sen Olsan Bari" şarkısı ile Türkiye'de listelerde 1 numaraya yükselmişti. Ünlü şarkıcı, şöhret basamaklarını gitgide tırmanmıştı.

2019 senesinde dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzalayan ve sonrasında İngilizce albüm yapan isim, Exxen'de İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayarak oyunculuğa da atılmıştı.

"Kalbimiz yerinden çıkacak"

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden genç şarkıcı, Instagram hesabında iç çamaşırlı pozunu paylaştı.

Süper minili pozuyla dikkat çeken isme takipçilerinden "Maşallah", "Kalbimiz yerinden çıkacak" yorumları yağdı.

İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



