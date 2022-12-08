Çöp Adam dizisinde Peri karakterine hayat veren ünlü oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşuluyor. Ünlü ismin iç çamaşırsız göğüs dekolteli pozu görenleri büyüledi.

Uzun süredir sosyal medya paylaşımında bulunmayan ve ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Elçin Sangu, Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisiyle ekranlara geri döndü. Sangu, oyunculuk performansının dışında güzelliği ve kızıl saçları ile de beğeni toplamaya devam ediyor.

13 Ağustos 1985 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Sangu'nun, Çerkez kökenli olarak biliniyor. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olmuş olan Elçin Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak okumuştur.

Ünlü oyuncu ayrıca Sahne Tozu Tiyatrosu’ndaki oyunculuk eğitiminin ardından, 2010 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile oyunculuk kariyerine giriş yapmıştır. Sonrasında ise “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” "Kiralık Aşk" “Yaşamayanlar” dizilerinde rol almıştır.

Derin göğüs dekoltesiyle mest etti!

Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle ününü arttıran Sangu Çöp Adam dizisindeki rolüyle kendisinden sıkça bahsettiriyor. Ünlü isim dizide giydiği kıyafetler ve tarzıyla beğeni toplarken, sosyal medyada yaptığı derin göğüs dekolteli paylaşımıyla görenleri mest etti.

"Kızıl güzellik"

Ünlü isme takipçilerinden "Hiç değişmemişsin", "Kızıl güzellik", "Kiralık Aşk'ta nasılsan şimdi de öyle güzelsin" yorumları yağdı.

İşte Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...