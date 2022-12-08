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    • İç çamaşırsız derin dekoltesiyle nefes kesti! Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'ya yorum yağdı: "Kızıl güzellik"

    İç çamaşırsız derin dekoltesiyle nefes kesti! Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'ya yorum yağdı: "Kızıl güzellik"

    Çöp Adam dizisinde Peri karakterine hayat veren ünlü oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşuluyor. Ünlü ismin iç çamaşırsız göğüs dekolteli pozu görenleri büyüledi.
    • 08.12.2022 - 18:21
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    İç çamaşırsız derin dekoltesiyle nefes kesti! Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'ya yorum yağdı: 'Kızıl güzellik'

    Uzun süredir sosyal medya paylaşımında bulunmayan ve ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Elçin Sangu, Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisiyle ekranlara geri döndü. Sangu, oyunculuk performansının dışında güzelliği ve kızıl saçları ile de beğeni toplamaya devam ediyor.

    İç çamaşırsız derin dekoltesiyle nefes kesti! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya yorum yağdı: 'Kızıl güzellik' #1

    13 Ağustos 1985 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Sangu'nun, Çerkez kökenli olarak biliniyor. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olmuş olan Elçin Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak okumuştur.

    İç çamaşırsız derin dekoltesiyle nefes kesti! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya yorum yağdı: 'Kızıl güzellik' #2

    Ünlü oyuncu ayrıca Sahne Tozu Tiyatrosu’ndaki oyunculuk eğitiminin ardından, 2010 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile oyunculuk kariyerine giriş yapmıştır. Sonrasında ise “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” "Kiralık Aşk" “Yaşamayanlar” dizilerinde rol almıştır.

    İç çamaşırsız derin dekoltesiyle nefes kesti! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya yorum yağdı: 'Kızıl güzellik' #3

    Derin göğüs dekoltesiyle mest etti!

    Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle ününü arttıran Sangu Çöp Adam dizisindeki rolüyle kendisinden sıkça bahsettiriyor. Ünlü isim dizide giydiği kıyafetler ve tarzıyla beğeni toplarken, sosyal medyada yaptığı derin göğüs dekolteli paylaşımıyla görenleri mest etti.

    İç çamaşırsız derin dekoltesiyle nefes kesti! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya yorum yağdı: 'Kızıl güzellik' #4

    "Kızıl güzellik"

    Ünlü isme takipçilerinden "Hiç değişmemişsin", "Kızıl güzellik", "Kiralık Aşk'ta nasılsan şimdi de öyle güzelsin" yorumları yağdı.

    İşte Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    İç çamaşırsız derin dekoltesiyle nefes kesti! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya yorum yağdı: 'Kızıl güzellik' #5

    İç çamaşırsız derin dekoltesiyle nefes kesti! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya yorum yağdı: 'Kızıl güzellik' #6

    İç çamaşırsız derin dekoltesiyle nefes kesti! Çöp Adam ın Peri si Elçin Sangu ya yorum yağdı: 'Kızıl güzellik' #7


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