İç çamaşırsız kombin! Sibil Çetinkaya cesur pozlarıyla pes dedirtti: 'Keşke içine bir şey giyseydin'

İç çamaşırsız kombin! Sibil Çetinkaya cesur pozlarıyla pes dedirtti: 'Keşke içine bir şey giyseydin'

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya iddialı pozları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç fenomenin son paylaşımına beğeni yağdı..

Ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya iddialı instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

10 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 28 yaşındaki Sibil Çetinkaya'nın cesur pozları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Sibil Çetinkaya'nın paylaştığı birbirinden cüretkar pozlar büyük beğeni ve yorum alıyor. Fiziği ve güzelliği ile dikkatleri çekmeyi başaran fenomenin instagramda 509 bin takipçisi mevcut.

Ünlü isim dün akşam bir etkinlikte giydiği cesur kıyafeti ile dikkat çekti. Sibil Çetinkaya'nın bu tarzı bazı takipçileri tarafından çok beğenilirken bazı takipçileri ise ünlü isme tepki gösterdi.

İşte Sibil Çetinkaya'nın son instagram paylaşımı..