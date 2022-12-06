İç çamaşırsız pozu olay oldu! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sütyensiz poz: "Bu ne cesaret"

İç çamaşırsız pozu olay oldu! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sütyensiz poz: "Bu ne cesaret"

Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim, bu kez iç çamaşırsız pozuyla olay oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandırmaya başlayan Afra Saraçoğlu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çokça konuşuluyor. 1997 yılında dünyaya gelen 24 yaşındaki isim daha önce Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları gibi dizilerde de yer almıştı.

Edremit'te dünyaya gelen isim Selânik ve Girit kökenli bir ailede doğmuştur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü okuyan Saraçoğlu, 2016 senesinde oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

Bornozlu pozuyla konuşulmuştu

Saraçoğlu şimdilerde Yalı Çapkını dizisi ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bornozuyla çekildiği pozu takipçileriyle paylaşan isme takipçilerden binlerce beğeni yağmıştı.

İç çamaşırsız paylaşımına yorum yağdı!

Genç oyuncu bu defa sütyen giymeden poz verdi. Takipçilerden ise cesur poza "Seyran'a bak sen", "Cesaretine hayranız", "Bu ne cesaret?" gibi yorumlar yağdı.

İşte Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...