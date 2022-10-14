İç çamaşırsız pozuna beğeni yağdı! Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ten süper minili poz

Star TV'de ekrana gelen Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk iç çamaşırsız pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Ünlü oyuncunun süper minili pozuna beğeni yağdı.

Son dönemde Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk, hem oyunculuk performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiriyor. 11 Mart 1996 tarihinde dünyaya geldiği bilinen ve 26 yaşında olan Rabia Soytürk; Benim Adım Melek, Şahsiyet, Gülperi gibi pek çok farklı yapımda da rol almıştı.

Duy Beni'nin Ekim'inden iç çamaşırsız poz!

Daha önce hemşirelik eğitimi aldığı bilinen Rabia Soytürk, ayrıca üniversitede mimarlık okumuştur. Çekimler sebebiyle oyunculuğa ara veren isim anne ve babası çalıştıkları için çocukluğunu anneannesi ve dedesi ile geçirmiştir.





Gülperi dizisi ve Özgür Dünya filmi kadrosunda yer alarak şöhretini artıran isim Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat vermişti. Balık burcu olduğu bilinen Rabia Soytürk, 1,66 cm boya ve 52 kg ağırlığa sahip olarak bilinmektedir.

Başarılı oyunculuğuyla sıkça gündem olan oyuncu geçtiğimiz günlerde estetiksiz haliyle sosyal medyayı sallamıştı. Soytürk'ün estetik operasyonlarla yaşadığı değişim çokça konuşulmuştu.





Soytürk şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden beğeni almaya devam ediyor. Genç oyuncu bu kez iç çamaşırsız pozuyla takipçilerini büyüledi. Soytürk'e sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte Rabia Soytürk'ün çok konuşulan bazı fotoğrafları...



