İç çamaşırsız verdiği poza yorum yağdı! Dilan Çiçek Deniz'den cesur poz: "Herkesin nereye baktığını biliyoruz"

İç çamaşırsız verdiği poza yorum yağdı! Dilan Çiçek Deniz'den cesur poz: "Herkesin nereye baktığını biliyoruz"

Daha önce Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz'in iç çamaşırsız pozuna yorum yağdı. Ünle isme "Herkesin nereye baktığını biliyoruz" yorumları geldi.

Ekranlarda Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla çokça konuşuluyor. Sevgilisi Thor ile ayrıldığı duyulan ünlü isim, ekranlarda son olarak Kusursuz Kiracı dizisinde yer almıştı.

28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğduğu bilinen ismin annesi ile babası öğretmendir. Anne babası Dilan 5 yaşındayken boşanmışlardır. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi alan isim 7 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü almıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Ünlü isim, on beş yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı yayınlamıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 senesinde Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. İlk rolü 2015'te Pretty Little Liars dizisinden uyarlama olan ve Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisinde canlandırdığı "Ebru" karakteridir.

"Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynayan isimShow TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile iki sezon boyunca başrolü paylaşmıştır. Alev Alev, Kusursuz Kiracı gibi yapımlarda yer almıştır.

"Herkesin nereye baktığını biliyoruz"

Ünle isim, bu kez derin göğüs dekolteli ve iç çamaşırsız pozuyla olay oldu. Deniz'in pozuna takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağarken, takipçilerden ünlü oyuncuya "Çok güzelsin maşallah", "Cennet gibisin", "Herkesin nereye baktığını biliyoruz, yalan söylemeyin" yorumları geldi.