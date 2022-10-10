Icardi'nin eşi Wanda Nara deri kostümüyle yürek hoplattı! 'Alev aldı ortalık'

Wanda Nara iddialı instagram pozlarına devam ediyor.Wanda Nara'nın cesur pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı..

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin son dönemde gündemden düşmeyen eşi Wanda Nara sosyal medya pozları ile beğeni topladı.

Icardi ile ayrılmanın eşiğinde olan Wanda Nara birbirinden iddialı pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Instagram'da 15.4 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Wanda Nara her pozuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Wanda Nara geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu.Wanda Nara yaptığı açıklamada Icardi'nin eski takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını söyledi.

Bu olay uzun süre tartışılırken Wanda Nara instagram pozlarıyla takipçilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor.

İşte Wanda Nara'nın son instagram paylaşımları..