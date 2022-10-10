Petrol
97.62
-0.31%
Euro
18.0476
-0.30%
Dolar
18.5784
-0.20%
Altın
1.002
-1.23%
Borsa
3582
0.41%
Bitcoin
364.332
-0.53%
BTXN Coin
8.81
-8.79%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Icardi'nin eşi Wanda Nara deri kostümüyle yürek hoplattı! 'Alev aldı ortalık'

    Wanda Nara iddialı instagram pozlarına devam ediyor.Wanda Nara'nın cesur pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı..
    • 10.10.2022 - 17:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Icardi'nin eşi Wanda Nara deri kostümüyle yürek hoplattı! 'Alev aldı ortalık'

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin son dönemde gündemden düşmeyen eşi Wanda Nara sosyal medya pozları ile beğeni topladı.

    Icardi ile ayrılmanın eşiğinde olan Wanda Nara birbirinden iddialı pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    Instagram'da 15.4 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Wanda Nara her pozuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Wanda Nara geçtiğimiz günlerde yaptığı bir  açıklama ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu.Wanda Nara yaptığı açıklamada Icardi'nin eski takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını söyledi.

    Bu olay uzun süre tartışılırken Wanda Nara instagram pozlarıyla takipçilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor.

    İşte Wanda Nara'nın son instagram paylaşımları..

    Icardi nin eşi Wanda Nara deri kostümüyle yürek hoplattı! Alev aldı ortalık #1

    Icardi nin eşi Wanda Nara deri kostümüyle yürek hoplattı! Alev aldı ortalık #2

    Icardi nin eşi Wanda Nara deri kostümüyle yürek hoplattı! Alev aldı ortalık #3

    Icardi nin eşi Wanda Nara deri kostümüyle yürek hoplattı! Alev aldı ortalık #4

    Icardi nin eşi Wanda Nara deri kostümüyle yürek hoplattı! Alev aldı ortalık #5


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Bocce Kadın Genç Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
    Milli Takımlar

    Bocce Kadın Genç Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

    AB, Rusya'dan aldığı enerji miktarlarını düşürüyor
    Ekonomi

    AB, Rusya'dan aldığı enerji miktarlarını düşürüyor

    Görüş Bildir