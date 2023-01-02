Icardi'nin yeni aşkı Wanda Nara'yı aratmıyor! Galatasaray'ın yengesinden cesur pozlar...

Spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan Mauro Icardi, Wanda Nara'yı çabuk unuttu. Icardi'nin yeni sevgilisi ise cesur pozlarıyla olay oldu.

Galatarasay'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, başarılı kariyeri kadar aşk hayatıyla da dikkat çekiyor.

Wanda Nara ile olaylı bir evliliği olan ve bir ayrılıp bir barışan çift, magazin gündeminin yakından takip ettiği bir ilişkiydi. Birlikteliklerini sonlandıran Icardi ve Nara, sevenlerini üzdü.

Taraftarlardan en az Icardi kadar ilgi gören Wanda Nara, sarı kırmızılıların eski yengesi oldu.

Dekolteli cesur paylaşımlarıyla beğeni alan Nara, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Icardi ise cesur pozlarıyla gündeme gelen eşi Wanda Nara'yı çabuk unuttu. Yeni bir aşka adım adan yıldız topçunun sevgilisini görenler gözlerini alamadı.

Wanda gitti Floppy geldi

Sosyal medyada çıkan iddialara göre Mauro Icardi, Arjantinli model Floppy Tesouro ile birlikteliğe başladı. İddiaların akabinde çiftin birlikte görüntüleri de ortaya çıktı.

Gözler Floppy Tesouro'nun instagram pozlarına çevrildi. Fiziği ve güzelliğiyle mest eden Arjantinli modele beğeni yağdı.

Yorumlar ise "Galataray'ın yeni yengesi", "Wanda'yı aratmıyor", "Yenge çok güzelmiş" tarzında oldu.