İçerde'nin Melek'i ceketini çıkardı, minicik büstiyeri mest etti! 'Barbie bebek gibisin, sen neymişsin ya'

İçerde'nin Melek'i ceketini çıkardı, minicik büstiyeri mest etti! 'Barbie bebek gibisin, sen neymişsin ya'

İçerde dizisinde Melek Yılmaz'ı canlandıran Bensu Soral, sosyal medya kareleriyle dikkati çekti. Güzelliğini ayna karşısına sergileyen Soral için, "Tam bir Barbie gibisin" yorumları peş peşe geldi.

23 Mart 199 yılında Bursa'da dünyaya gelen Bensu Soral, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun oldu.

Ablası Hande Soral'ın desteği ile oyunculuğa başlayan Bensu Soral, ilk defa Yol Ayrımı isimli proje sayesinde kamera karşısına geçti.

2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar isimli dizide Aslı Metiner karakterine hayat veren Soral, Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı klibinde de yer aldı.

Asıl çıkışını 2016 yılında yayın hayatına başlayan İçerde isimli dizide yaşayan Soral, Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli ile birlikte başrolde boy gösterdi.

Son olarak Cam Tavanlar dizisinde kamera karşısına geçen oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

Birbirinden güzel karelerini sosyal medyada yayınlayan Soral, özel hayatında yaşadığı sorunlarla gündem olmuştu.

Eşi Hakan Baş ile boşanma aşamasına gelen ancak evliliğini kurtarmayı başaran Bensu Soral, mutluluk dolu kareleriyle dikkati çekiyor.

Bensu Soral'dan fizik şov!

Bensu Soral, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Soral, paylaşımıyla tozu dumana kattı. Ünlü oyuncuya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Ceketini çıkaran ve büstiyeri gözüken Bensu Soral'a, "Kutu bebek gibi", "İşte kadın bu" gibi yorumlar geldi.

Zaman zaman dekolteli paylaşımlar yapan Bensu Soral'ın, Instagram'da 4,6 milyon takipçisi bulunuyor.