İçerisine hiçbir şey giymedi! Dilan Çiçek Deniz'in iç çamaşırsız pozu olay yarattı: "Öldüreceksin bizi"

İçerisine hiçbir şey giymedi! Dilan Çiçek Deniz'in iç çamaşırsız pozu olay yarattı: "Öldüreceksin bizi"

Ekranlarda Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz'in iç çamaşırsız pozu olay yarattı. Ünle isme "Güzelliğin öldürecek bizi" yorumları geldi.

Televizyon ekranlarında Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çokça konuşuluyor. Deniz, sevgilisi Thor ile ayrıldığını duyurmuş ve ekranlarda son olarak Kusursuz Kiracı dizisinde yer almıştı.

Sivas'ta 28 Şubat 1995 tarihinde doğduğu bilinen ismin annesi ile babası öğretmendir. Anne babası Dilan 5 yaşındayken boşanmışlardır. Ünlü isim, lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi amıştır. Deniz, ayrıca 7 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü almıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Ünlü isim, on beş yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı yayınlamıştır.

Modellik de yapmış olan Dilan Çiçek Deniz, 2014 senesinde Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve bu yarışmada ikinci olmuştur. Deniz'in ilk rolü 2015'te Pretty Little Liars dizisinden uyarlama olan ve Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisinde canlandırdığı "Ebru" karakteridir.

"Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynayan ünlü oyuncu, Show TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile iki sezon boyunca başrolü paylaşmıştır. Alev Alev, Kusursuz Kiracı gibi yapımlarda yer almıştır.

"Güzelliğinle öldüreceksin bizi"

Ünle isim, bu kez derin göğüs dekolteli ve içerisine iç çamaşırı giymediği bir pozuyla olay oldu. Deniz'in pozuna takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağarken, takipçilerden ünlü oyuncuya "Cennete mi düştük?", "Güzelliğinle öldüreceksin bizi" yorumları geldi.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...