İçimizden Biri 2. bölüm fragmanı: Adam aşkı için ismini değiştiriyor!

İçimizden Biri 2. bölüm fragmanı: Adam aşkı için ismini değiştiriyor!

Dün ekrana gelen ilk bölümü ile dikkati çeken İçimizden Biri dizisinde, eğlence devam ediyor. Sahneleri ile herkese keyifli anlar yaştan dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 2. bölüm fragmanı..

Başrollerinde Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın yer aldığı İçimizden Biri dizisi, dün Show TV ekranlarında seyirci ile buluştu.

Romantik ve eğlenceli bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizi ilk bölümü ile dikkati çekerken, 2. bölüm fragmanı ise görücüye çıktı.

İkinci bölüm fragmanında Havva'nın babası Hünkar, Havva ve Adam'ın evlenmelerine izin veriyor.

Ancak ikilinin evlenmesi için 2 tane şart koşan Hünkar'ın istekleri, Adam'ı zor duruma sokuyor.

Heyecan ve eğlencenin yer alacağı ikinci bölüm şimdiden merak edilirken, Havva ve Adam'ın hikayesi ise izleyici tarafından oldukça sevildi.

İşte İçimizden Biri 2. bölüm fragmanı

İçimizden Biri 2. bölüm fragmanı VİDEO

İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCU KADROSU

Çekimlerine Marmaris'te devam eden İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor.

Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora, Renan Bilek'e; Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.