İçimizden Biri dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! İçimizden Biri ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

İçimizden Biri dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! İçimizden Biri ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek gibi isimlerin yer aldığı Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi İçimizden Biri'nden ilk fragman yayınlandı.

Genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini başarılı isim Ersoy Güler'in üstlendiği Süreç Film imzalı yeni dizi İçimizden Biri'nin ilk tanıtımı yayınlandı.

Romantik ve eğlenceli bir aşk hikayesinin anlatılacağı dizi Eylül'de Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

İçimizden Biri, ayrı dünyaların insanları olan Adam (Bora Akkaş) ile Havva'nın (Özge Yağız) aşk hikayesini ele alıyor. İşte İçimizden Biri konusu ve oyuncuları...

İçimizden Biri 1. Tanıtım İZLE

İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCU KADROSU

Çekimlerine Marmaris'te devam eden İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor.

Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora, Renan Bilek'e; Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

İÇİMİZDEN BİRİ GENEL KONUSU

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Ortodoks bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir.

Çünkü İrlanda ekonomik bunalımdayken onlara yardımı Osmanlı padişahı yaptığı için Adam'ın papaz olan babası William, birçok Drogedalı gibi bir Türkiye hayranıdır ve hatta yıllar önce tatil için geldiği Marmaris'e de hayran kalır ve oraya yerleşir.

Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Adam, Havva'yı görür görmez aşık olmuştur. Havva da ilk defa kalbini eriten bu duyguya kayıtsız kalmamış, var oluşundan beri aradığı diğer yarısını sonunda bulmuştur. Adam Havva'ya evlenme teklif eder fakat Havva'nın kalbi istese de dudakları babası Hacı Hünkar'dan ötürü hayır diyecektir çünkü Adam ne Türk ne de Müslüman'dır.

Adam aşkı için din değiştirmeyi göze alsa bile Havva'nın babası Hacı Hünkar, kız kardeşleri ve eşleri bu işin olmaması için elinden geleni yapacaklardır. Tüm imkanlarını Havva okusun ve profesör olsun diye döken Hünkâr'ın gelecek planlarında hiç mi hiç Havva'ya bir damat adayı bulmak yoktur.

Havva gözünü karartarak babasının karşısına çıkıp bir İrlandalıya aşık olduğunu söylediğinde korktuğu şey başına gelmiş olur. İki aşık, aşklarını ailelerine kabul ettirmek için her yolu denerler. Adam'ın ailesi de iki aşığa açılan savaşta yadsınamayacak bir cephedir. Havva ile Adam, aşklarına kör olan gözleri ve sağır olan kulakları elbet bir gün açacaktır. Yani onlar buna inanmaktadır.