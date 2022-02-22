İclal Aydın kimdir, kaç yaşında? Üç Kız Kardeş'in hem yazarı hem başrolü...

İclal Aydın kimdir, kaç yaşında? Üç Kız Kardeş'in hem yazarı hem başrolü...

Yeni dizi Üç Kız Kardeş'in aynı adlı romanının sahibi İclal Aydın, dizide Nesrin karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor. Peki İclal Aydın kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte İclal Aydın'ın hayatı...

Kanal D ekranlarında bu akşam başlayacak olan Üç Kız Kardeş oyuncularından İclal Aydın, dizinin hem başrolü hem de uyarlandığı kitabın sahibi olarak karşımıza çıkıyor.

Üç Kız Kardeş dizisi İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleşirken, kadrosunda Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterini canlandıran İclal Aydın, dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Seyirciler İclal Aydın'ın hayatına dair bilgileri araştırıyor. Peki İclal Aydın kimdir, kaç yaşında, kaç kere evlendi? İşte Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın hakkında merak edilenler...

ÜÇ KIZ KARDEŞ NESRİN KARAKTERİ

Nesrin, Sadık’ın aksine doğduğu topraklara kök salmak değil, o topraklardan kopmak için elinden geleni yapan bir kadındır.

Hiçbir zaman Ayvalık’ı ve o dar çevreyi sevmemiş, kendisini onların içinde hep mutsuz ve baskı altında hissetmiştir. Kızları ve Sadık sebebiyle topraklarına dönmek zorunda kalsa da hiçbir zaman gerçek anlamda mutlu olamayacaktır.

Nesrin’in hayata karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir kavgası vardır. Ailede onun koyduğu kurallar geçerlidir. Onun bu kuralcı tavrı, öğretmen olmasıyla ilgili olsa da Nesrin doğuştan baskın bir karakterdir. Sadık buna sırf onu sevdiği için boyun eğse de gün geçtikçe Nesrin’in bu başına buyrukluğundan çok rahatsız olacaktır.

Nesrin ne yaptıysa ailesi için yapmıştır. Ama bunun Nesrin’in hırslarıyla ilgili olduğunu herkes bilmektedir. Kızlar, ellerinden kayıp gitmek üzereyken Nesrin ve Sadık’ın bitmek bilmeyen hesaplaşması başlayacaktır.

İCLAL AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İclal Aydın 14 Eylül 1971 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. Oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu kimliği ile bilinmektedir.

İclal Aydın, memur olan ailesinin görev yeri olan Nevşehir'de doğdu. Bir yaşındayken tayin nedeniyle Ankara'ya taşındılar.

İlkokuldan sonra bir süre Elazığ Anadolu Lisesinde yatılı okudu. Annesiyle babasının ayrılması üzerine yeniden Ankara'ya döndü. Ortaokul ve lise yıllarını, yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak geçirdi. Orta üçüncü sınıftan itibaren bir yandan okuyup bir yandan çalışmaya başladı.

1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü kazandı. İkinci sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti. Almanya'da altı yıl profesyonel tiyatroculuk yaptı.

1996 yılında tiyatroyu bırakarak Türkiye'ye döndü. 1997 yılında televizyona geçti. 1997 yılında Ayna grubunun "Ölünce Sevemezsem Seni" klibinde rol aldı. Rol aldığı Sıcak Saatler dizisi çok sevildi.

HBB'de gündüz kuşağında, "2'den 4'e" adında, kadınlara yönelik bir program sundu. Bir süre Kanal D'de, 1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM'de program yaptı. Çeşitli dizilerde oynadı.

1999'da Hayat Güzeldir programıyla BRT'ye geçti. Zirvedekiler; 2000 En İyi Sabah Programı Ödülü'nü aldı. Hayat Güzeldir programı için yazdığı günlükleri ve metinleri bir araya getirerek ilk kitabını oluşturdu. 2006-2008 yılları arasında Star TV'de yayınlanan İki Aile dizisinde Eda rolünü oynamıştır.

2012 yılında Kanal D'de yayımlanan Veda dizisinde Behice karakterini canlandırdı. 2014'te ise Arkadaşım Hoşgeldin adlı komedi programında konuk oyuncu oldu. Bunun ardından bir süre O Hayat Benim dizisinde rol aldı.

İclal Aydın daha sonra Temmuz 2016'da Show TV'de hafta içi her gün yayınlanan "İclal Aydın'la Yeniden" adlı programın sunuculuğunu yaptı ve program 39 bölüm sürdü.

2022 yılından itibaren Kanal D ekranlarında aynı isimli romanı olan Üç Kız Kardeş dizisinde rol alacak.

İCLAL AYDIN EVLİLİKLERİ

Dört kere evlenen Aydın'ın, Kemal Başbuğ'dan Zeynep Lal adında bir kızı vardır. Boşanmış olduğu üçüncü eşi ise Tuna Kiremitçi'dir.

İclal Aydın son evliliğini 2015 yılında görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile yapmıştır. Çift 4 yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında boşanmıştır.

İCLAL AYDIN KİTAPLARI

2001 - Hayat Güzeldir

2003 - Bitmiş Aşklar Emanetçisi

2004 - Yaz Bitmesin

2005 - Gördüğüme Sevindim

2009 - Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken

2009 - Senin Adın Bile Geçmedi

2010 - Kağıt Kesikleri

2011 - Zeynep Lal Büyürken – "Resimler Rengarenkler"

2011 - Zeynep Lal Büyürken – "Kanatlar"

2013 - Bir Cihan Kafes

2018 - Üç Kız Kardeş

FİLM VE DİZİLERİ

2022 - Üç Kız Kardeş (Nesrin) (TV Dizisi)

2014 - 2015 - O Hayat Benim (Hasret) (TV Dizisi)

2014 - Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi) (Tv Programı)

2012 - Gına (TV Dizisi)

2012 - Göç Zamanı (Zehra) (TV Dizisi)

2012 - Aşkın Halleri (Asiye) (TV Dizisi)

2009 - Haneler (Kendisi) (TV Dizisi)

2009 - Güldünya (Canan) (TV Dizisi)

2006 - İki Aile (Eda Aydeniz/Karaman) (TV Dizisi)

2005 - Organize İşler (Hilal) (Sinema Filmi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2003 - Vizontele Tuuba (Reyhan ) (Sinema Filmi)

2001 - Dedem, Gofret ve Ben (Ayfer) (TV Dizisi)

2000 - Zor Hedef (Bahar) (TV Dizisi)

2000 - Yarın Geç Olmayacak (TV Filmi)

2000 - Vizontele (Reyhan) (Sinema Filmi)

1998 - Sıcak Saatler (Melek) (TV Dizisi)

1995 - Mirasyediler (Ayla) (TV Dizisi)

1995 - Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

ÜÇ KIZ KARDEŞ KİTABI KONUSU

Bir zamanlar, bir ülkenin en güzel denizine bakan bir evde üç kız kardeş yaşardı. İsimleri Türkân, Dönüş ve Derya idi. Babaları Sadık Bey ve anneleri Nesrin Hanım’la birlikte geceleri kucak kucağa oturur, gelecekte onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlardı.



Türkân, Dönüş ve Derya’nın, Ayvalık’ın çam kokulu sokaklarında geçen masal gibi çocukluğu, onları yetişkin dünyasının acımasızlığına hazırlamamıştı belki. Hiçbir hayatın, hiçbir seçimin göründüğü kadar kolay olmadığını, bazen en büyük, en akla gelmeyecek sırların en güvendiklerimizin kalbinde saklandığını, en korkulacak hastalıkların gün gelip geçmişi derleyip toplayabileceğini anlamak zaman istiyordu.

Ve zamanın ilaç olmadığı bir yara var mıydı dünyada?



Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…