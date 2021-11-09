İclal Aydın'ın kızı Lal büyüdü, güzelliğiyle herkesi mest etti! İşte yıllar içindeki değişimi

Başarılı ve sevilen oyuncu İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal Başbuğ, büyüdü. Güzelliğiyle ilgi odağı olan Lal, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Oyunculuğu ve yazdığı kitaplarla beğenilen İclal Aydın, Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara dönecek.

Kendi kitabının diziye uyarlanmasının ardından kadroda yer alan oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Kızı Lal Başbuğ'u gözlerden uzak büyüten ve sosyal medyada çok fazla yer vermeyen Aydın, projeleriyle anılıyor.

2002 yılında evlendiği ve 2005'te boşandığı Kemal Başbuğ'dan olan kızı Lal ise güzelliğiyle gündeme geldi.

İCLAL AYDIN'IN KIZI GÜZELLİĞİYLE MEST ETTİ

İclal Aydın'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Lal Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

İclal Aydın’ın kızının son hali hayrete düşürürken ‘Güzelliğini annesinden almış’ yorumları yapıldı.

Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili, "Kızım benim bir parçam ve ona ismimden bir parça verdim." demişti.