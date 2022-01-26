İclal Aydın'ın kızı Zeynep büyüdü, güzelliği ile annesine taş çıkarttı! Üst üste birkaç defa bakabilirsiniz...

İclal Aydın'ın kızı Zeynep büyüdü, güzelliği ile annesine taş çıkarttı! Üst üste birkaç defa bakabilirsiniz...

Sevilen oyuncu İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Zeynep Lal, kocaman oldu. Oyuncunun kızını gören sosyal medya kullanıcıları, güzelliği karşısında yorum ve beğeni yaptı.

Başarılı oyuncu İclal Aydın, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor ancak geri dönmek için muhteşem bir proje hazırlığında...

Oyuncu kendi kitabından ekrana uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi ile yeniden hayranlarının karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Sevilen isim sadece kitapları ya da yer aldığı diziler ile değil şimdilerde gözlerden uzak tutuğu kızı Lal ile gündeme geldi.

2002 yılında evlendiği ve 2005'te boşandığı Kemal Başbuğ'dan olan kızı Zeynep Lal, kocaman oldu.

Güzeller güzeli bir genç kız olan ve İclal Aydın'ın boyunu geçen Zeynep Lal Başbuğ, görenleri hayran bıraktı.

İCLAL AYDIN'IN KIZI BÜYÜDÜ

İclal Aydın, kızı Zeynep Lal ile pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. 20 yaşındaki Lal Başbuğ, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

İclal Aydın’ın kızının son hali hayrete düşürürken "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı.

Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili, "Kızım benim bir parçam ve ona ismimden bir parça verdim. Lal üstünde inceltme olmazsa ‘dilsiz’ anlamına geliyor.

Üzerindeki inceltmesi ile taşıdığı anlamı ise Anadolu topraklarındaki en eski hecelerden birisi. Hitit tabletlerinde bile geçiyor. Kızımın kendisi gibi ismi benim bir parçam." demişti.