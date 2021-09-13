İclal Aydın'ın 'Üç Kız Kardeş' kitabı dizi oluyor: Oyuncu kadrosu belli oldu mu, hangi kanalda yayınlanacak?

İclal Aydın'ın 'Üç Kız Kardeş' kitabı dizi oluyor: Oyuncu kadrosu belli oldu mu, hangi kanalda yayınlanacak?

Hem oyunculuğu hem de yazdığı kitaplarla adından söz ettiren İclal Aydın'ın, Üç Kız Kardeş kitabı diziye uyarlanacak. Peki, Oyuncu kadrosu belli oldu mu, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar..

Oyunculuğu ile dikkati çeken İclal Aydın'ın yazdığı kitaplar ise en az oyunculuğu kadar beğeniliyor ve ilgiyle okunuyor.

Aydın'ın dikkati çeken kitaplarına kayıtsız kalamayan senaristler, bir dizi projesi hazırlamaya karar verdi.

Bu kitaplardan birisinin Üç Kız Kardeş olduğu belirlenirken, Aydın'ın hayranları "Üç Kız Kardeş'in oyuncu kadrosu belli oldu mu, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Üç Kız Kardeş'in oyuncu kadrosu belli oldu mu, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar..

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU MU, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Süreç Film'in hazırlıklarına başlayacağı dizi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ayvalık'ı mekan tutmuş samimi, sıcak ve kocaman bir aile öyküsünü konu alırken, Üç Kız Kardeş dizisi ise isimleri Türkan, Dönüş ve Derya olan kızların başından geçenleri anlatacak.

Üç Kız Kardeş dizinin senaryosunu ise Ayşe Işıkmen yazıyor.