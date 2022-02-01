İddialar kafaları karıştırdı! Maske Kimsin Sen final mi yapıyor, ne zaman?

İddialar kafaları karıştırdı! Maske Kimsin Sen final mi yapıyor, ne zaman?

Fox TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen adlı yarışma programının yakın zamanda final yapacağı iddia edildi. Bunun üzerine izleyiciler, Maske Kimsin Sen final mi yapıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Fox TV ekranlarında yayınlanan ''Maske Kimsin Sen?'' adlı yarışma programı, cumartesi akşamları heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

Jüri koltuğunda Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un oturduğu Medyapım imzalı Maske Kimsin Sen? yarışması, sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Sosyal medyada Maske Kimsin Sen? yarışması hakkında izleyicileri şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Birçok hesap, programın final yapmaya hazırlandığını belirtti.

Bunun üzerine izleyiciler, söz konusu iddiaların gerçekliğini araştırmaya koyuldu. Peki Maske Kimsin Sen final mi yapıyor, ne zaman? İşte Maske Kimsin Sen final tarihi...

MASKE KİMSİN SEN FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Sunuculuğunu başarılı oyuncu Tansel Öngel'in üstlendiği Maske Kimsin Sen programının 9. bölümde erken final yapacağı iddia edildi.

Yarışmanın final yapacağına dair henüz kanaldan ya da yapımcıdan resmi bir açıklama gelmezken sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da tepkilerini dile getirdi.