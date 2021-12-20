İddialar o pozla güçlendi! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in yeni aşkı...

Vakıfbank forması giyen milli voleybolcu Zehra Güneş, şampiyonluk sonrası verdiği pozla aşk yaşadığı iddia edilen ismin üzerine dikkatleri çekti.

Vakıfbank, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında, Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

A Milli Voleybol Takımımızın ve Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş de yine tüm dikkatleri üzerine çeken ve skor toplayan isimlerdendi.

22 yaşındaki voleybolcu başarılı performansının yanında güzelliğiyle de ilgi görüyor.

YENİ AŞKIYLA ŞAMPİYONLUK POZU

Güneş'in hayatında birinin olup olmadığı merak ediliyordu. Uzun zamandır hayatında kimsenin olmadığını dile getiren genç sporcunun özel hayatında yeni bir gelişme yaşandı.

Aşk yaşadığı iddia edilen Eren Dişli ile şampiyonluk sonrası gelen fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı.

İkilinin aralarındaki boy farkı ise dikkat çekti.

EREN DİŞLİ KİMDİR

Fanatik bir aile olan Dişli ailesinin küçük oğulları Eren Dişli, Fenerbahçe'nin bilinen en destekçi taraftarları arasındadır.

Babası Emir Dişli, Aziz Yıldırım döneminde bir süre Fenerbahçe yöneticiliği de yapan Dişli, ardından Ali Koç’u desteklemeye başlamıştı. Öyle ki Emir Dişli düğün merasimi sırasında şahitlerden birisi de Ali Koç’tu.

Sırmagrup Yönetim Kurulu Başkanı Davut Dişli'nin oğlu Emir Haktan Dişli'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirkette Sadık Enes Dişli Başkan Yardımcısı, Eren Ali Dişli ise yönetim Kurulu Üyesi olarak görünüyor.

Sırmagrup Yönetim Kurulu Başkanı Davut Dişli'nin oğlu Emir Haktan Dişli'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirkette Sadık Enes Dişli Başkan Yardımcısı, Eren Ali Dişli ise yönetim Kurulu Üyesi olarak görünüyor.