İddialar sonrası nefesler tutuldu! Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor?

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin hayranlarını heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekrana geleceği belirtildi. Peki Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor?

Hikayesi ve karakterleriyle televizyon ekranlarının efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran, reytingleri alt üst eden başrolde Polat Alemdar karakteriyle Necati Şaşmaz'ın yer aldığı Kurtlar Vadisi'nden hayranlarını heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

Sevilen dizinin yeniden başlayacağı öne sürüldü. Bunun üzerine Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Dizinin 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyordu. Konuyla ilgili açıklamalar yakından takip edilirken dizi için özel bir tanıtım çekildiği ortaya çıktı.

Peki Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? İşte son durum...

KURTLAR VADİSİ KAOS BAŞLAYACAK MI?

Yıllar önce final yapan Türk televizyon tarihinin fenomen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Dizinin eski bölümlerini izlemekle yetinenler, Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekrana dönmesini bekliyordu. Ancak Kurtlar Vadisi hayranlarını üzecek bir gelişme meydana geldi.

Şimdiye kadar dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın efsane projeyi çekmek için yapmış olduğu tüm görüşmelerin sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

TV100'de yer alan habere göre, son olarak Şaşmaz'ın yapımcı Polat Yağcı'yla ''Kurtlar Vadisi Kaos'' adını verecekleri diziyi çekme planı yaptığı ortaya çıktı.

ÖZEL BİR TANITIM ÇEKİLDİ

Yapımcı Polat Yağcı dizi için Show TV'yle masaya oturdu. Üstelik Polat Alemdar'ın özel jetiyle Pensilvanya'ya gittiğini ve uçaktan indiğini gösteren özel bir tanıtım da çekildi. Beklenen oyuncu görüşmeleri de başladı fakat Şaşmaz'ın heyecanı yine yarım kaldı.

PROJEDEN VAZGEÇİLDİ

İddiaya göre, Show TV aynı dönemde 8 yaşındaki oğlu Ali Nadir'le zikir çekerken görüntüleri ortaya çıkan Necati Şaşmaz hakkında çıkan haberlerden rahatsız oldu ve fenomen yapımın projesinden vazgeçti.